× Erweitern Martin Lorenz

Prägnante Rockklassiker aus 3 Jahrzehnten bilden das Programm. Status Quo, Rolling Stones, Bad Company, The Who, Billy Idol, AC/DC u.v.m. werden gecovert, aber unverwechselbar im HOT LEGS Stil mit Groove und Power überzogen.

Die HOT LEGS entzünden auf jeder Bühne ein Rock’n Roll Feuerwerk ab dessen Funken unweigerlich aufs Publikum überspringen.

Die exzessive Live Performance von Shouter Carsten beweist bei jeder Show aufs neue,

„The Heart of Rock’n Roll’s still beatin’ “

THE HOT LEGS sind deshalb schnell zum gefragten Live-Act in Clubs, bei Festivals, Open-Air’s und Stadtfesten in der gesamten Republik geworden.