Hotalents - Der junge Hotelkongress

Die Nachwuchsfrage in der Hotellerie wird zurzeit stark diskutiert. Was will die Generation Y und warum finden nur so wenige junge Leute den Weg in die Hotellerie? Dieser Frage stellen wir, die jungen Talente des Palatin, uns und nehmen die Herausforderung an, ein Umdenken in der Branche anzustoßen. Nicht länger nur virtuell und theoretisch, sondern auch „offline“ im Rahmen des ersten jungen Hotelkongresses „Hotalents“ im Palatin Wiesloch.

Der Kongress findet am 26.02.2018 in unseren Räumen statt, am Vorabend erwartet euch ein Get-together der ganz besonderen Art und übernachten könnt ihr natürlich zu Sonderkonditionen in unseren Zimmern (und Suiten!). Der Kongress endet mit einem gemeinsamen Ausklang sowie einer Afterwork-Party mit Live-Musik. Die einzelnen Kongressbestandteile sowie eure Übernachtung könnt ihr hier buchen.

Ganz besonders möchten wir euch einladen, euch bei der Programmgestaltungen einzubringen, Vorschläge zu machen und zu diskutieren. Dies könnt ihr auf unserer Facebook-Seite tun, über die wir euch auch auf dem Laufenden halten und über Neuigkeiten informieren. Wir sind gespannt auf eure Ideen und Anregungen!