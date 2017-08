Endlich wieder Hotbox. Der August war schön die Sonne war da, der Urlaub war geil, die Eskalationen zu viele. Doch eines hat jedem gefehlt, so wie der Schnee an Weihnachten in den letzten Jahren. Eine völlige leere in einem. Da gibt es nur One-Way und zwar Hot-Box. Lasst uns die Barockstadt zum tanzen bringen.Diesen Samstag eine neue Kombi für euch, DJ Elex aka. der Italomarokkaner mit Brokuz hinter den Plattenspielern. Pünktlich oder nicht Loko wird da sein, und gemeinsam mit euch ausrasten.