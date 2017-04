Hotel zu den zwei Welten - Premiere

„Wir sind … tot? Antworten Sie mir, verdammt noch mal! Ich bin tot und Sie lachen?“

… ist gar nicht so einfach zu verstehen, wenn man sich plötzlich an einem kuriosen Ort zwischen Leben und Tod wiederfindet! – In dieser Zwischenwelt treffen die unter­schiedlichsten Personen zusammen, die nur eines gemeinsam haben: Über ihr Schicksal wird sehr bald, aber ohne ihr Zutun entschieden.

Angesichts dieser kapitalen Weichenstellung kommt es, zu ganz neuen Erkenntnissen, zu nie geahnten Begegnungen und zu grotesken Situationen.

Nicht jeder ist zufrieden im „Hotel zu den zwei Welten“, aber die Geschäftsbedingungen sind klar und für alle gleich: Mit 100%-iger Sicherheit kommt das Ungewisse!

Also: „Was macht Ihnen im Leben am meisten Freude?“ Auf jeden Fall wird das „Hotel zu den zwei Welten“ Ihnen einen Abend lang Zeit geben, darüber nachzudenken.

Dauer: 90 Minuten ohne Pause

Karten: 13 €, ermäßigt 8 €.