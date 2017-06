Wie jedes Jahr sind erneut die Gewinnerstücke des Stuttgarter Theaterpreis auf Tour durch die Soziokulturellen Zentren. Eines davon ist, produziert vom post theater / Hiroko Tanahashi und Max Schumacher im franz.K zu sehen: House of Hope, ein Dokumentartheaterstück über Wohnen.Jeder wohnt, aber für viele wird es schwerer, eine passende Wohnung zu finden. Das große Thema in deutschen Großstädten ist Wohnraum: für viele immer häufiger zu teuer, gar nicht zu haben oder nur kleiner, weiter draußen – ganz draußen. Es gibt eine Krise. Und die verändert radikal, wie wir Stadt leben und erleben. Eine Gegenbewegung startet das House of Hope.Wohnen ist ein Menschenrecht. Wohnungen sind eine Ware. Gentrifizierung, knapper Wohnraum, die Unterbringung von Geflüchteten, Mietpreisbremse und rasant steigende Immobilienpreise beschäftigen Politik, Initiativen und Medien. post theater hat recherchiert und phantasiert jetzt auf der Bühne über eine andere Zukunft des Wohnens in der Stadt. Ein House of Hope ist vorstellbar!

Im Dokumentartheaterstück House of Hope werden die Grundrisse der neuen Loftwohnungen im Theaterdiscounter-Gebäude vorgestellt. Für die Klosterstraße wird ein Wohnturm der Superlative als Heimat für alle Bevölkerungsgruppen entworfen. Auf einem begehbaren Spielfeld entfaltet post theater zwischen Videokunst, Theater und Performance Fakten und Fiktion zur Wohnungsfrage. Ein Theaterabend mit viel Spekulation über Immobilienspekulation und Wohnungsbau und Städteplanung.post theater hat mit Jobs im Himmel (Stuttgarter Theaterpreis 2015) zwei Visionäre in Sachen Arbeitswelt aufeinander prallen lassen: Steve Jobs und Robert Bosch. House of Hope geht visionären Wohnwelten nach.