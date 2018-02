House of Voodoo

Sehr geehrtes Publikum die schmutzige kleine „Manège Rustique“ erlaubt sich ein paar Freunde aus dem Süden einzuladen:

Burlesque-Ikone SANDY BEACH und Voodoo-MasterDR. WILL mit ihrer einzigartigen Voodoo-Varieté-Party!Live Music • Burlesque Show • Spektakel • Tam-Tam!!!

Ein Mann wie eine Dampfmaschine und eine Band wie aus einem Tarantino-Film. Der ganze Auftritt: eine bayrische Naturgewalt. Irgendwo zwischen Vaudeville, der Bulle von Tölz und Titty Twister. Ein bisschen Sleazy und sehr, sehr schräg!Und was darf bei einer guten Varieté-Party nicht fehlen?? Richtig –( * )( * ) und ( )( ) deshalb haben wir sündhafte Burlesque-Acts mit Witz, Erotik, wilden Männern und starken Frauen.Schauen sie, kommen sie, genießen sie!

Live Music: Dr. Will and the Wizards (Voodoo-Blues)Burlesque: Sandy Beach, Melody D’Amour, Pixie Wayward

Und auch einen Überraschungsgast wird es geben!

We put a spell on you!