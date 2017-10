Housegefühl Vol. 1

Musikalisch wird hier eine gute Mischung von feinem House Genre geboten. Um genau zu sein wird es an diesem Abend Tech-House, Local-House, Progressive-House und Deep-House zu hören geben.

Aber das Schiller wären nicht das Schiller, wenn die nicht noch ein ASS im Ärmel hätten!

AUGEN AUF UND FREUEN...??? - - !!!

Man munkelt nämlich, dass in Albstadt mehrere Freigetränke-Karten versteckt sein werden, mit denen du dir ein Getränk nach Wahl am Abend an der Bar abholen kannst. Verrückt! Aber die machen es!

Lass es uns einfach tun!

Feiern und zelebriere eine Nacht die für dich und deine Freunde immer ein Gesprächsthema sein wird.