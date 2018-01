× Erweitern Howard Carpendale

Nach dem großen Erfolg seiner vergangenen Tournee „Das ist unsere Zeit“, zu der im Herbst 2016 eine brandneue Live-CD und -DVD erscheint, geht HOWARD CARPENDALE im Jahr 2017/18 neue Wege:

eine außergewöhnliche Konzertreihe in erlesenen Hallen mit ganz besonderem Ambiente garantiert mit einem zauberhaften Bühnen- und Lichtdesign sowie einer großartigen Live-Band viel Emotion und einige Überraschungen – mitreißend, unterhaltsam und auch mal nachdenklich. Eben 100% HOWARD CARPENDALE.

2015/16 war bis dato ein ereignisreiches Jahr für den Künstler. Eine nahezu ausverkaufte Hallentournee, eine Buchveröffentlichung und ein legendärer Auftritt in dem Hamburger Live Club Grosse Freiheit 36. Das alles waren Momente, die HOWARD CARPENDALE nie vergessen wird, die ihn aber auch in seinem weiteren Tun beeinflussen und vorantreiben.

HOWARD CARPENDALE präsentiert ab dem 23.10.2017 ein abwechslungsreiches Programm voller Erinnerungen, großer Gefühle, Überraschungen und neuen Songs. Wie das Leben selbst wird es mal laut, mal leise, es wird persönlich, aufregend und mitreißend. Seine Live-Shows halten, was sie versprechen, denn der Künstler selbst ist ein Perfektionist und will seinem Publikum 200% geben – und das jeden Abend. Das ist ihm ein Herzenswunsch.

Bei 15 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird er seine Zuschauer und Fans wieder mit seiner unverkennbaren Stimme und seinen prägnanten Melodien mitnehmen auf eine unvergessliche Reise, bei der jeder einzelne Moment bewegen und begeistern wird. Von Ausflügen in seine musikalische Vergangenheit, mit den bekannten und beliebten Hits, bis zum Hier und Jetzt, zu den Liedern des neuen Albums, die emotional und authentisch an die Einmaligkeit jedes Augenblicks erinnern.