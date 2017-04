Dieser Abend widmet sich Zentral der Musik von Freddie Hubbard. Freddies Kompositionen zeichnen mit starken Linien ein energiegeladenes Bild, in welchem er die Kontinente Jazz, Latin und Rock einander vorstellt und zu seinem einzigartigen Sound vereint werden. Schon immer von Hubbard beeinflusst, bringt Claus Löhr eine erlesene Auswahl aus dessen Lebenswerk mit, um mit den Latin Affairs die Luft in der Kiste, im Sinne Hubbards, zum Flirren zu bringen. Weiterhin bringt der begnadete Martin Sörös mit seinem Rhodes das Fundament für den Hancock-Hubbard-Sound mit. Claus Löhr - Trumpet Antonio Cuadros De Béjar - Guitar Martin Sörös - Rhodes Christoph Dangelmaier - Bass Daniel Messina - Drums feat: Claus Löhr - Trumpet, Martin Sörös - Rhodes Mit dieser Montagsreihe in der Kiste, will Antonio Cuadros De Béjar das grosse Spektrum des Latin Jazz aufzeigen. Latin Jazz ist bei Leibe keine neue Musikrichtung, aber leider wird sie von Jazz Interessierten und vielen Musikern Falsch eingeordnet, und auf Bossa Nova oder Samba beschränkt. Obwohl schon viele grosse Musiker wie, Dizzie Gillespie, Mongo Santamaría, Ray Barretto, Wes Montgomery, Paquito DʼRivera, Arturo Sandoval, uns schon gezeigt haben dass es keine Grenzen für das Genre gibt. Bei “Latin Affairs” wird das nun bestätigt, Rhythmen wie Mambo, Cha-Cha-Chá, Bolero, Son, werden mit Swing, Funk, und Jazz-Balladen, gemischt. Im modernen Latin Jazz dieser Musiker, werden inzwischen nicht nur Afrokubanische und Brasilianische Rhythmen gespielt, sondern die ganze Palette an Rhythmen die in ganz Lateinamerika und im Jazz zu finden sind. Die Musiker der Reihe “The Mondays Sessions” sind: Antonio Cuadros De Béjar, Bolivien - Gitarre Christoph Dangelmaier, Deutschland - Bass Daniel Messina, Argentinien - Drums Das Trio wird ergänzt mit verschiedenen Gästen, die je nach Musikalischer-Thematik, dazu eingeladen werden.