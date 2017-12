Hugo Kauder Trio & Gäste

Ivan Danko - Oboe

Robert Lakatos - Viola

Ladislav Fanzowitz - Klavier

Zohar Lerner - Violine

Francis Gouton - Violoncello

W. A. Mozart: Quintett Es Dur, KV 452; Oboenquartett F Dur, KV 370Gabriel Fauré: Berceuse für Violine und Klavier Op. 16Théodore Dubois: Quintett

Sein Publikum von den Vorzügen solcher musikalischer Raritäten zu überzeugen ist dem Hugo Kauder Trio ein Leichtes. Neben den Qualitäten der Musik an sich trägt dazu maßgeblich das ungeahnte Spektrum der Klangfarben der seltenen Besetzung mit Oboe, Bratsche und Klavier bei, hinzu kommt außerdem das von der Kritik vielfach gerühmte makellose Ensemblespiel der drei Musiker, die auch als Solisten aktiv sind.Ivan Danko (Oboe), Róbert Lakatos (Viola) und Ladislav Fanzowitz (Klavier) sind seit ihren gemeinsamen Studientagen am Konservatorium der slowakischen Hauptstadt Bratislava befreundet und haben seither immer wieder zusammen musiziert. 2008 schließlich rief Ivan Danko, inzwischen Solooboist der Stuttgarter Staatsoper, seine Freunde zusammen und gründete mit ihnen ein festes Trio. Auftritte hauptsächlich in Deutschland und der Slowakei ließen nicht lange auf sich warten. 2010 erschien eine erste CD des Ensembles (Kauder, Klughardt, Kahn). Auch international ist das Trio mittlerweile tätig, und im Oktober 2014 erfolgte das Debüt in den USA mit Konzerten in New York und Washington.