Hula & Hip-Hop - Hawai'i und die Musik

14 Uhr | Vortrag mit Musik

Singing in a Sovereign Land

Die britische Musikethnologin Dr. Min Yen Ong und der hawaiische Musiker Jordan Kapono Bee geben einen Überblick über die Entwicklung der hawaiischen Musik der letzten Jahrzehnte.

In englischer Sprache

15.30 Uhr | Tanzaufführung

Hula - Herzschlag des hawaiischen Volkes

Durch Tanz und Gesang werden die Geschichte und Kultur Hawai'is mit ihren Traditionen bewahrt und weitergegeben. Die beiden Tanzgruppen Halau Hula Mana O Kahiko aus Amsterdam und Hula Me Ke Aloha aus Stuttgart zeigen traditionellen und modernen Hula mit Chant, Ipu und Pahu.

14 bis 17 Uhr | Workshop für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren

Hip-Hop Hawai'i

Mit Nikita Gorbunov, Stuttgarter Poetry Slam- und Rap-Künstler

Hip-Hop ist ein besonderer Weg, seinen Standpunkt zu finden, zu behaupten und laut auszusprechen. So wie hawaiische Sounds in die Instrumentale der Rap-Szene der Inselkette einfließen, so findet sich auch die Stimme der Eigenständigkeit in den Texten.

