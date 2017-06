Hulk Hodn (Köln) - Support: SUMO

Der Kölner Produzent und DJ Hulk Hodn (Huss & Hodn) kommt am 21. Juli mal wieder auf Stippvisite im zweiten Wohnzimmer Freund & Kupferstecher vorbei - und wird von SUMO an den 1210ern supportet. HulkHodn ist seit nunmehr 15 Jahren als Produzent und DJ unterwegs und bespielt als DJ fleißig die europäische Festival- und Clublandschaft. Sein Repertoire reicht von Rap, Funk, Soul und Jazz über Afro, Disco bis House. Aber was soll man hier erzählen, was nicht schon längst bekannt ist. HulkHodn aka Hodini brennt an den Plattenspielern.