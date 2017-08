„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“

Die Realität sieht für viele der größten Minderheit der Welt anders aus. Eine Milliarde Menschen leben mit einer Behinderung. 80% davon leben in so genannten Entwicklungsländern. Armut und Behinderung sind auf erschreckende Weise miteinander verbunden. 1,2 Milliarden Menschen leben in absoluter Armut und verfügen über ein Tagesbudget von 1,25 Dollar. Jeder Fünfte davon hat eine oder mehrere Behinderungen. 2 % der Betroffenen haben in Entwicklungsländern einen Zugang zu grundlegender medizinischer Versorgung. 0,1% der Seh- oder Hörbeeinträchtigen werden angemessen unterstützt. 90% der Kinder mit Behinderung besuchen keine Schule. 3% der Mädchen mit Behinderung können lesen und schreiben.

Hinter jeder dieser Zahlen verbirgt sich ein Mensch und die Frage, warum Menschen mit Behinderung in ihren Privilegien und Rechten immer wieder auf Barrieren treffen, die ein freies und gerechtes Leben einschränken.

Um Antworten auf diese Frage zu erhalten, reiste Dennis Klein durch fünf Kontinenten und besuchte in 25 Nationen Menschen, die mit einer Behinderung leben, begleitete Initiativen und Projekte und sah sich auf seiner Reise immer wieder mit seinen ganz persönlichen Konflikten konfrontiert. Denn waren diese Geschichten nicht immer gekennzeichnet von Träumen und Hoffnung sondern berichteten auch von Erfahrungen der Vernachlässigung, Ablehnung, Ausgrenzung und des Missbrauchs.

Ihre persönlichen Lebenserfahrungen stellen dringende Fragen unserer Zeit und hinterliessen die Gewissheit, dass es Wege gibt, wie wir als Menschen in Würde miteinander leben können.