Hundling & Karin Rabhansl

Der Hundling, das ist der Münchner Phil Höcketstaller, ein Bazi, einm usikalischer Strawanzer, ein bairischer Bluesman auf „da Roas“. An jedem Straßeneck, an jedem Strauch, an jedem Baum findet er etwas Interessantes zuentdecken. Mal Rock ´n´ Roll, mal Folk, mal funky, mal off-beat-lastigstreunt der Gitarrist, Sänger und Songwriter durch sehr unterschiedlicheLandschaften der amerikanischen Musiktradition. Mit seinen bairischen Texten durchstreift er dabei ein Revier, das von München-Untergiesing bis Chicago reicht, das Große im Kleinen suchend, vom Alltäglichen ausgehend ins Philosophische driftend.2015 Sieger des Heimatsound-Wettbewerbs des Bayrischen Rundfunks.2015 veröffentlicht die Singer-/Songwriterin Karin Rabhansl („MogstSchmusn“, „Singa“) ihr drittes Album. „Anna“ heißt es. Kurz und bündig sagt sie selbst dazu: „Ich bin ein Gitarrenmädchen und ich mach Popmusik!’“