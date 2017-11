Hundreds: Elektro Akustik Tour 2017

Der Kreis schließt sich. Nach einer erfolgreichen Tour zum aktuellen Album „Wilderness“ kehren Hundreds zurück zu den Wurzeln und kommen im Dezember auf Elektro Akustik Tour. Passend zur besinnlichen Jahreszeit arrangieren Hundreds ihre Songs neu, packen sie in ein ruhigeres Gewand und präsentieren sie in Locations, die dem feierlichen Anlass angemessen sind.Die intimen Konzerte unterstreichen dabei stilvoll die inhaltliche Ausrichtung ihres drittes Albums, das sich mit dem Einbruch des Menschen in die unberührte Natur beschäftigt.“Wilderness” lädt dazu ein, diesen Schritt der Neuinterpretation zu gehen. Denn gerade Wildnis ist nicht nur rau und gewaltig, sondern kann auch ruhig, rein und klar sein. Genau das wollen die Geschwister Milner zeigen. Die gleichen Songs und doch anders!