Hunds Tage - Kleine Kulturgeschichte eines Vierbeiners

Warum hatten die Räuber vom Mainhardter Wald eigentlich bei ihren Einbrüchen so leichtes Spiel? Und warum wurde der Überfall auf den Freiherrn von Gemmingen in Maienfels vereitelt?

Bei der Beantwortung dieser Fragen kommt man nicht an des Menschen besten Freund vorbei: am Hund. Der Vortrag von Heike Krause befasst sich mit der Geschichte des Hundes. Anhand von archivalischen Quellen beschreibt die Hundlerin und Historikerin das Zusammenleben von Hund und Mensch. Wie viele Hunde gab es in den früheren Jahrhunderten, wer besaß eigentlich Hunde, welche Aufgaben hatten sie, wer erfand die Hundesteuer? – sind nur einige wenige Fragen, die an dem Abend beantwortet werden.

Die Historikerin Dr. Heike Krause ist Archivarin in Gaildorf, Mainhardt und im Diakarchiv in Schwäbisch Hall. In zahlreichen Büchern lässt sie Geschichte lebendig werden. Bei ihrer Tätigkeit wird sie übrigens unterstützt von Archivhund Helene.