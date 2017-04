Hungarian Chamber Orchestra

× Erweitern Picasa

19.15 Uhr Einführung: Dr. Christina Dollinger

H. Wolf – Italienische Serenade

G. Rossini – Sonate für Streicher, Nr. 6

N. Paganini – Moses Variationen für Solo-Cello und Streichorchester

A. Vivaldi – Cello-Konzert in g-Moll, RV 416

(für Solo-Cello, Streicher und B.c.)

G. Verdi – Streichquartett in e-Moll

(arr. für Streichorchester)

I. Stravinsky – Suite Italienne (arr. Benjamin Wallfisch für Solo-Cello und Streichorchester)

Das 2011 gegründete Ungarische Kammerorchester setzt sich aus den renommiertesten Musikerinnen und Musikern der jungen Generation Ungarns zusammen. Gründer und Mitglied des Orchesters ist Béla Bánfalvi, der u.a. auch langjähriges Mitglied im international renommierten Bartók Streichquartett war. Der Preisträger des internationalen Paganini Wettbewerbs in Moskau und des Queen Elisabeth Wettbewerbs in Brüssel, Kristóf Baráti, versteht sich als künstlerischer Leiter des Orchesters. Als herausragender Solist konzertiert er neben seinen zahlreichen internationalen Auftritten immer wieder zusammen mit dem Ungarischen Kammerorchester und verleiht diesem Orchester eine besondere Note. Leonard Elschenbroich gehört spätestens seit seinem Erfolg beim Eröffnungskonzert des Schleswig-Holstein Festival 2009 und der anschließenden Auszeichnung mit dem Leonard Bernstein Award zu den besten Cellisten seiner Generation. Von 2012-2014 war er BBC New Generation Artist. Als Solist konzertierte er unter anderem mit: Sinfonieorchester des WDR, Konzerthausorchester Berlin, London Philharmonic, uvw. 1985 in Frankfurt geboren, wurde er im Alter von zehn Jahren mit einem Stipendium an der Yehudi Menuhin School in London aufgenommen. Später studierte er bei Frans Helmerson an der Musikhochschule Köln. Leonard Elschenbroich lebt in London.