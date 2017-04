Hyeyoon Park & Robert-Schumann-Philharmonie

× Erweitern Picasa

Betörende Klangfarben, orchestrale Fülle und schwelgerische Melodien: Das Konzert der1833 gegründeten, in Chemnitz beheimateten Robert-Schumann-Philharmonie steht ganz imBann der Spätromantik. Und ein Blick auf das Programm des traditionsreichen Klangkörpersverrät, dass die opulent in Noten gesetzten Werke bei dem etwa hundertzwanzig Musikerstarken Orchester in den besten Händen sind.Zwei im Abstand von nur zehn Jahren entstandene, bildstarke und fulminant in Töne gesetzteTondichtungen bilden den Rahmen des Konzerts: die durch Arnold Böcklins gleichnamigesGemälde inspirierte »Toteninsel« des Russen Sergej Rachmaninow und das ungleich positivergestimmte, kraftstrotzende und mit einem ironischen Augenzwinkern gewürzte Klangporträt»Das Heldenleben« des Klangmagiers Richard Strauss. Ein wenig dezenter, dafür aber mit vielslawischem Kolorit unterfüttert, erklingt mittig eines der bedeutendsten Violinkonzerte des 19.Jahrhunderts. Interpretiert wird Antonín Dvorˇáks zwischen Idylle, Schwermut und Leichtigkeitchangierendes, virtuoses Zugstück von der jungen südkoreanischen Geigerin Hyeyoon Park,die bereits mehrere erste Preise bei renommierten Wettbewerben für sich verbuchen konnte.