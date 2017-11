Ein Stuttgart-Debüt mit Wow-Faktor: Im Bix Jazz Club am 16. Dezember kommen

Hyleen „B-Side“ - eine aufsehenerregende Fusion aus Neo-Soul, Jazz, Funk, Soul und Pop

Jung, hübsch und hochtalentiert – das sind genau die richtigen Zutaten, um für eine kleine Sensation zu sorgen.

Statt gängiger Popstrukturen kombiniert die 27-Jährige Sängerin, Songschreiberin und Gitarristin Hyleen (gesprochen wie Eilien) Neo-Soul, Jazz, Funk, Soul und Pop Strukturen zu einer faszinierenden groovenden Fusion. Noch vor VÖ ihres aufregendem Albums „B-Side“ begibt sich Hyleen auf eine Pre-Release-Tour nach Deutschland und stellt sich ihrem Publikum zusammen mit ihren herausragenden Musikern Nicolas Viccar o (Drums) und Julien Boursin (Keyboards) vor.

Ihre Stimme ist kraftvoll-leidenschaftlich und phrasiert, manchmal etwas heiser und mit leicht wiedererkennbarem Timbre. Hier und da fühlt man sich an Amy Winehouse erinnert, während sich ansonsten musikalische Inspirationen durch Prince, Stevie Wonder und diverse Neo-Soul-Stars bemerkbar machen. Ihr Album „B-Side“ wird in Deutschland am 9. Februar 2018 veröffentlicht, nachdem Hyleen in Japan damit schon einen großartigen Erfolg gefeiert hat und auch in Indien schon größere Konzertsäle füllt.