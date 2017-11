Hyleen Gil - Special

× Erweitern Hyleen Gil

Hyleen ist eine junge Gitarristin und Singer/ Songwriterin, die in Cannes im schönen Süden Frankreichs aufgewachsen ist. Ausgestattet mit einer warmen, kräftigen und leicht heiseren Stimme erobert sie die Herzen derer, die ihr zuhören. Ihre Musik kann als einzigartige Fusion aus Soul, Funk, Neosoul, Pop beschrieben werden, die mit einer Prise Jazz und reichhaltigen Harmonien verfeinert ist.

Hyleen hat sich ihr musikalisches Können selbst beigebracht. Schon früh begann sie, in der Band ihres Bruders Gitarre zu spielen. Als ihr Bruder von zu Hause fortging, um zu studieren, entschied Hyleen sich dazu, ihren eigenen Weg als eigenständige Künstlerin zu gehen – und vor allem: ihre ersten, eigenen Songs zu schreiben.

Später studierte sie Musikwissenschaften und ging im Anschluss an das National Conservatory in Paris, um ihren musikalischen Horizont zu erweitern. Zwei Jahre lang formte sie dort ihre Stimme und ihre Fähigkeiten als Gitarristin und Singer/ Songwriterin. In dieser Zeit arbeitete sie weiter an ihrem Solo-Projekt und stellte ihre Musik erstmals einem begeisterten Publikum in Frankreich vor.

Ihr Debüt-Album „U & I“ wurde 2014 veröffentlicht und großartige Gastmusiker wie Omar, Frank-McComb und Chris Dave (Adele, Erykah Badu) an den Drums sind darauf zu hören.

Nach ihrer Veröffentlichung verließ sie ihr Heimatland Frankreich, um ihre Musik einem neuen, internationalen Publikum zu präsentieren.

Umgeben von ihren Musikern Nicolas Viccaro am Schlagzeug und Julien Boursin an den Tasten und am Moog-Bass ist Hyleen in Japan, Indien, den USA und vielen europäischen Ländern aufgetreten. Zudem hat sie große Künstler wie Jarrod Lawson, Anthony David und vor kurzem erst José James begleitet.

Nach diesen prägenden Erfahrungen ist die französische Singer/Songwriterin Hyleen mit Songs von ihrem brandneuen Album „B-Side“ zurück auf den Bühnen.

Im BIX spielt sie dazu exklusiv ein pre-release-Konzert, denn die offizielle Veröffentlichung des Albums wird erst Anfang Februar 2018 sein!

Besetzung: Hyleen Gil (voc, guit); Julien Boursin (keys, moog-b, voc); Nicolas Viccaro (dr)