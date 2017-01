I am a stranger here myself

Lieder aus der Heimat – Lieder aus der Fremde von Robert Schumann, Kurt Weill, Friedrich Hollaender, Hanns Eisler u.a.

SALOME KAMMER, Stimme

RUDI SPRING, Klavier

Heimat und Fremde gehören zu den grundlegenden menschlichen Erfahrungen, die Künstler in ihren Werken stets besonders intensiv verarbeitet haben und die gerade in der heutigen Zeit wieder zu erschreckender Aktualität gelangen. Die Komponisten Kurt Weill und Hanns Eisler sowie der Dichter Bertolt Brecht etwa mussten sich in den 1930er Jahren nach der Flucht vor den Nationalsozialisten in den USA unter schwierigen Bedingungen eine neue Existenz aufbauen und setzten sich mit ihren Erlebnissen im Exil auch künstlerisch auseinander. In Kalifornien entstand Eislers große Liedsammlung Hollywooder Liederbuch, in dem der Komponist Bertolt Brechts tagebuchartige Lyrik kongenial vertonte und sowohl die Bitternis der Vertreibung als auch die Sehnsucht nach dem verlorenen alten Europa in Musik fasste. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrten beide in ein anderes Europa zurück. Kurt Weill hingegen vermochte am Broadway eine zweite Karriere zu starten und dort seine neue musikalische Heimat zu finden. Die Schauspielerin und Sängerin Salome Kammer gestaltet diese Lieder und Songs gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner am Klavier, dem Komponisten und Pianisten Rudi Spring.

Konzerteinführung um 18.45 Uhr