I Am...Korny

Schon immer etwas eigen, oft ein bisschen schroff und manchmal auch verträumt – aber immer ehrlich, mit der Pumpe am richtigen Fleck und auch ziemlich Indie. Definitiv ein ordentlicher Gegenentwurf zu der aktuellen Welle aus deutschsprachiger Radio-Pop-Weichspülmusik. Bei Korny geht es um Geschichten. Geschichten über Sternenseegler, Herzensbrecher und Tagträumer, immer mit einem Augenzwinkern zu seinen Wurzeln:

An der Grenze zwischen den Nord- und Südstaaten, dort wo sich der Vollmond bei Mitternacht im Ohio River spiegelt, entsteht Korny’s spezieller Mix aus Greenwich Village Storytelling und dem stampfenden, schwülen Blues aus dem Bayou County. 'Alternative Country' mit dem Herz auf der Zunge, 'Americana' ohne Pathos: “ANYTHING THAT GETS YOUR BLOOD RACING IS PROBABLY WORTH DOING.” (Hunter S. Thompson).