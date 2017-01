I love Deutschlandrap

Was Deutschrap soll in einer Sinnkrise sein?!

Thaysenberg und El Fatal drehen am 25.02.2017 im Zwölfzehn gemeinsam ihre Turntables auf und mischen die Sache neu.

Mit den feinsten Tracks des Deutschen Raps bringen euch die beiden die ganze Nacht lang zum Feiern, Tanzen und mit rappen – bis kein Fu. mehr stillsteht und keine Hand mehr unten bleibt! Natürlich darf an diesem Abend auf nichts verzichtet werden, was früher einmal besser war! DJ Andi Tablez und DJ EL FATAL legen für euch nicht nur die neusten Beats auf, sondern hauen euch auch den feinsten Rap aus den 90er um die Ohren. An diesem Samstag wird alles gespielt, was Deutschrap zu bieten hat.

Also schnappt euch eure Freunde des gepfegten Raps und feiert mit uns die ganze Nacht!