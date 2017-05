Nach langer Pause, findet die “I LOVE SHA” Party erneut in der Kantine Schwäbisch Hall statt. Hinter den Plattenspielern stehen dieses Mal DJ BLACKOUT (Kantine Resident) & DJ KVN (Kantine Rockie) bis in den frühen Morgen. Das Original ist zurück - Freitag, 16.06.2017 - I LOVE SHA in der Kantine 26 in Schwäbisch Hall