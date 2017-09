I think my pig whistles!?

WAHNsinn!!!! Techno WAHNiversary 5ive Part 2

Hörst du das?!Ich glaub mein Schwein pfeift?! Freudig, treibend und groovig und eigentlich den Open Air Sommer noch in den Tanzbeinchen hat das gemeine Hausschwein sich auf die große Kälte eingestellt. Denn steht der Winter vor the Door, tanzt das Schweinchen on the Floor!

Auch unsereins steht nicht gern draußen in der Kälte rum, darum bitten wir herein zum Tanzen! Quiekend wie die Schweinchen freun wir uns aufs gemeinsame Ringeltänzchen mit euch und haben darum auch ein knackiges LineUp organisiert!