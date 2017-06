× Erweitern Ialma

Weitläufige Wege führen nach Santiago de Compostela und verbinden Europas Menschen. Das Pilgern führt viele Galicier die ihre Heimat verlassen haben zurück zu ihren Wurzeln. Mit dieser Bühnenshow teilen IALMA ihr kulturelles Erbe und entführen das Publikum in galicisches Brauchtum. Ein Fest mit mehrstimmigem Gesang in der Tradition der „Cantareiras“, einer „Gaita“ (Dudelsack), „Pandeiretas“ und „Tambor“ (kleine und große Tamburine) und ein paar „Cunchas de Veira“ (Jakobsmuscheln), das in einem Queimada-Ritual zur Abwehr von Hexen und bösen Geistern der Nacht endet – das alles im Spagat zwischen Mut und Übermut, Tradition und Moderne. Der tänzerische Ausdruck ist geprägt von Erotik, Stolz und Temperament der iberischen Klangwelten und doch anders. Ein pikanter Flirt mit dem Akkordeonisten im Walzerrhythmus, folkloristische Kreistanz-Euphorie, dramatische Körperpoesie – IALMA ist mehr als ein Konzert. Spüren Sie förmlich den „Hauch Carmens über die Bühne wehen“.