Wenn sich die Sonne Ibizas langsam schlafen legt, Dein Herz immer schneller zu schlagen beginnt, Dein Puls immer höher steigt und sich das Donnern der Bässe mit deinem Herzschlag vereint, wenn das heiße Verlangen in Dir immer stärker wird, wenn die Lust über Dich die Oberhand gewinnt und Du dem Ruf der Tanzfläche folgst, wenn Du die Sekunden zählst, bis das große Opening beginnt und Dein DJ Deine Lieblingshymne spielt, wenn sexy Tänzer und Show Artisten die Tanzfläche betreten, Live Vocal Performances Dir Gänsehaut bereiten, wenn gewaltige Bässe und Sounds wie ein Blitz durch Deinen gesamten Körper strömen, die Melodie von tausenden feiernden Menschen die mit Dir zusammen das Gefühl IBIZAS in die Welt hinausschreien, dann weißt Du - IBIZA F**** ISLAND IST IN DEINER STADT! IBIZA OPENING 2017 Das größte Ibiza Club Festival Ibiza F**** Island startet diesen Sommer mit der geballten Ladung Ibizas in Schwäbisch Hall, mit der gewaltigen Opening Show, Ibiza Led Roboter (World Club Dome), Live Vocalist, Glowsticks, Confetti Blasts und vielem mehr. Hinter den Decks erwartet euch: LED DJ THEXWORLD, welcher momentan in der internationalen Club Szene für viel Aufsehen sorgt. Mit seinem Sound rockt er die Clubs & Partycrowds in der ganzen Welt und fasziniert die Massen während ihren Sets immer wieder mit Live Vocal Sessions und einer wahnsinns Energie. Special Boiler Room Set. Ebenfalls dabei ist DJ DROPIIXX mit seinen berühmten Mashups & Festival Sounds welche die beste Partycrowd der Kantine regelmäßig eskalieren lässt. IBIZA CLUB FESTIVAL LINEUP: THEXWORLD (I AM THE LIGHT IN THE DARK I USA) DROPIXX (WÜRZBURG) SPECIAL GUESTS & FRIENDS LED ROBOTS (BCB WORLD CLUB DOME) LIVE VOCALIST BIG IBIZA OPENING SHOW BIG CONFETTI BLASTS F R E E GLOWSTICKS IBIZA DEKO