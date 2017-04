Ibiza Fucking Island

Official Ibiza Opening 2017 Dresscode: S M I L E

Wenn sich die Sonne Ibizas langsam schlafen legt, dein Herz immer schneller zu schlagen beginnt, dein Puls immer höher steigt und sich das Donnern der Bässe mit deinem Herzschlag vereint, wenn das heiße Verlangen in Dir immer stärker wird, wenn die Lust über Dich die Oberhand gewinnt und Du dem Ruf der Tanzfläche folgst, wenn Du die Sekunden zählst bis das große Opening beginnt und Dein DJ Deine Lieblingshymne spielt, wenn sexy Tänzer und Show Artisten die Tanzfläche betreten, Live Vocal Performances und Live Saxoklänge Dir Gänsehaut bereiten, wenn gewaltige Bässe und Sounds, wie ein Blitz durch Deinen gesamten Körper strömen, die Melodie von tausenden feiernden Menschen die mit Dir zusammen das Gefühl IBIZAS in die Welt hinausschreien, dann weisst Du IBIZA F**** ISLAND IST IN DEINER STADT!

Das Highlight im Mai ist das IBIZA F**** ISLAND INDOOR FESTIVAL. #ibiza2017

Erlebe eine magische Nacht mit ibiza Deko, weißer Konfetti Regen, der großen Opening Show, weiße Ibiza Led Roboter, Ibiza Live Vocalist, Glowsticks und die besten Sounds direkt aus Ibiza.

Lineup: THEXWORLD (I am the light in the dark / USA) SID CISSE (Slowenija/ Housesession Rec) Newcomer Dj Contest WinnerSpecial Guests & FriendsNighttrons Led Robots (Dimitri Vegas & Like Mike / WCD)

- Big Opening Show - Confetti Blasts- Glowsticks- Light & Laser Show

Einlass 22 Uhr / Eintritt 7 EUR