♫ LineUP Hip Island ♫ 18.00 Uhr - 2.00 Uhr

♫ LineUP Creme 21 ♫ 22.00 Uhr - 4.00 Uhr

House, Tech House, Deep & Melodic House mixed by

Eines der weltweit angesagtesten IBIZA Formate kommt nun endlich wieder zurück nach HEILBRONN. Nach Festivals in Deutschland mit weit über 16.000 Besuchern, Brasilien mit über 10.000 Besuchern, Indien mit über 10.000 Besuchern sowie unzähligen Club Shows in den heissesten Clubs dieser Erde kommt die weltbekannte Ibiza World Club Tour nun endlich zum Hip Islandund in das Creme 21 - der Club.

Gegen Ende der Sommer-Saison 2017 ist es an der Zeit, den Spirit und das Lebensgefühl der Partyinsel No.1 in dein Herz zu bringen. Das HIP ISLAND präsentiert am Samstag den 19. August 2017 das ORIGINAL in Heilbronn!! Sparkassen Kunden zahlen anstatt 10 Euro nur 7 Euro (nach Vorlage Ihrer Sparkassencard).

In Metropolen wie Sao Paulo, Rio De Janeiro, London, Paris, Wien, Rom, Moskau, Oslo, New York oder Miami ist die „Ibiza World Club Tour“ zuhause. An jedem Wochenende bespielt diese einzigartige Tour die besten Clubs dieser Erde.

Ibizenkische Beats, Dekorationen, Visuals und viele weitere tolle Highlights werden das HIP ISLAND und das Creme 21 in einen gigantischen Ibiza Club verwandeln. Zu DEINEM Ibiza Club.