aus San Francisco (USA) - auf Persisch

Basierend auf der wahren Geschichte von „Reisen in das Land des Sterns“.

Sollte man die erste Person heiraten, in die man sich verliebt? Wann ist der richtige Augenblick, um sich zu wehren, wenn eine ungesunde Beziehung die eigene Identität einzunehmen droht? Gewinnt man letzten Endes etwas an den Wirren und Herausforderungen des Lebens, oder leidet man lediglich darunter?In dieser universellen Geschichte über die weibliche Stärke und Widerstandskraft, führt Liebe auf den ersten Blick – ausgerechnet bei einer Bruce-Lee-Filmvorführung - zu einer unerwarteten Schicksalswende.Inspiriert von der wahren Geschichte Journey into Starland von Soheila Ghodstinat, zeigt ICH BIN SIE, was es für eine Frau bedeutet, sich ihrem Schicksal zu ergeben, obwohl Widerstand es zum besseren wenden könnte, was es bedeutet, sich kulturellen Barrieren zu widersetzen und sich für das Gewinnen, nicht für das Leiden zu entscheiden.Text: Ana BayatRegie: Ana BayatSpiel: Soheila Ghodstinat