"Ich, Daniel Blake“ ist ein Spielfilm des britischen Regisseurs Ken Loach aus dem Jahr 2016. Der Film gewann die Goldene Palme bei den 69. Filmfestspielen von Cannes.

Daniel Blake ist ein 59-jähriger Tischler aus Newcastle upon Tyne im Nordosten Englands, der einen Herzinfarkt erlitten hat. Der Film setzt damit ein, dass ihn eine Ärztin darüber aufklärt und ihm rät, nicht mehr zu arbeiten. Bedingt durch seine Krankheit ist es Daniel nicht möglich, einen Job zu finden. Er lernt die alleinerziehende Mutter Katie kennen, die vom Arbeitsamt sanktioniert worden ist und nun ihre Kinder nicht mehr ernähren kann. Zusammen versuchen sie, sich aus ihrer Situation herauszukämpfen. Katie arbeitet schwarz und Daniel hofft auf eine Invalidenrente. Dies zu beantragen, ist jedoch so kompliziert, dass Daniel fast verzweifelt. Immer wieder helfen ihm und Katie freundliche Leute, doch er muss warten, bis ein Entscheider, der selbst nicht zu erreichen ist, Daniel anruft. Wann das sein kann, ist völlig ungewiss. In der Folge wird ein Leben beschrieben, in dem Blake mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hat und auf Menschen trifft, die ihm schaden, aber ihm auch zur Seite stehen. Nach der Vorführung können Sie mit Dr. Peter, Bündnis für Familien und Rottenburger Gemeinderat, und Bodo Müller M.A., vhs-Leiter über Ihre Eindrücke diskutieren.