Ich - Einfach unverbesserlich 3 (in digital 3D)

Eigentlich hatte sich Ex-Bösewicht Gru, seinen drei Adoptivtöchtern zu Liebe, ja in den Ruhestand verabschiedet. Statt böser Taten, fieser Pläne und genialer Waffen wollte er nur noch Späße mit Margo, Edith und Agnes aushecken, gemeinsam mit seiner Frau Lucy als Helden-Team unterwegs sein und sich nebenbei um seine Armee von Minions kümmern. Doch dann taucht sein Erzfeind, Superbösewicht Balthazar Bratt auf und der hat es auf einen riesigen rosa Diamanten abgesehen. Das will Gru verhindern, doch da ihm dummerweise gerade jetzt das nötige Geld ausgeht, trifft es sich gut, dass just in diesem Moment sein verloren geglaubter Zwillingsbruder Dru Kontakt zu ihm aufnimmt. Der ist nämlich steinreich und sehr erfolgreich. Leider ist er auch – und das passt Gru wiederum gar nicht – ausgesprochen böse. Doch um Balthazar Bratt das Handwerk zu legen, müssen sich die beiden Zwillingsbrüder zusammenraufen…