Ich war mein größter Feind

Die Autobiografie der Charakterdarstellerin und Wiener Tatort-Kommissarin "Bibi Fellner". Adele Neuhauser ist ein Kind zweier Welten. Als ihr griechischer Vater und ihre österreichische Mutter sich trennen, beschließt die Neunjährige, beim Vater zu leben. Eine Entscheidung, die Gefühle von Schuld und Zerrissenheit auslöst. Sie wird sich und ihrer Umwelt sechs Selbstmordversuche antun. Den forschen Gang lernt Adele von ihren Großeltern, beide Künstler. Bald setzt sie ihn als Schauspielerin auf der Bühne ein. Er wird ihr Markenzeichen, genau wie ihre dunkle Stimme. Mit großer Offenheit schaut Sie auf ihr Leben zurück – und mit unbändiger Lust auf Neuanfänge blickt sie nach vorne. Adele Neuhauser startete ihre Karriere als Schauspielerin in Deutschland. Unter anderem spielte sie in Regensburg den Mephisto, in Mainz verlieh sie der Medea eine raubtierhafte Präsenz und seit 2010 ermittelt sie als Bibi Fellner im Wiener Tatort. Demnächst wird sie als Helene Weigel in einem Dokudrama über