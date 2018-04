Ich will Gesang, will Spiel und Tanz

Eine poesievolle wie aufmüpfige Collage über das bewegte Leben des belgischen Chansonniers mit seinen zahlreichen Ohrwürmern, die noch über Jahrzehnte hinweg mitreißen und berühren, in neuen Arrangements und auf Deutsch gesungen. In sich erzählen sie kleine Geschichten über die Liebe, das Leben und die Menschen – oft die am Rande der Gesellschaft – von Träumen und Rebellion, der Sehnsucht nach Freundschaft und schimpfen über Bigotterie, Bourgeoisie und Ungerechtigkeit.

Das Trio versteht es, das Publikum mitzureißen, ja sogar den frivol-ausgelassenen bis melancholischen Chansons eine ganz eigene Note zu verpassen. – RtNa 04.10.11