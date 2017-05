Journalisten enthüllen Skandale, berichten aus Kriegsgebieten und recherchieren „undercover“. Und wenn sie ausnahmsweise mal nicht voll im Tagesgeschäft eingespannt sind, schreiben sie am nächsten Sachbuch-Bestseller.

So lauten einige gängige Klischees über Medienschaffende. Doch wie sieht die Arbeit von Journalisten wirklich aus? Welche anderen Berufe gibt es in der Medienbranche? Und wie gelingt der Karriereeinstieg? Antworten geben die Expertinnen und Experten beim nächsten abi>> Chat am Mittwoch, 17. Mai 2017. Von 16:00 bis 17:30 Uhr lautet das Thema „Ich will was mit Medien machen“.

Wer mit dem Gedanken spielt, selbst einen Medienberuf zu ergreifen, sollte sich den 17. Mai im Kalender anstreichen. Als Expertinnen und Experten sind Sabine Najib (Agentur für Arbeit Osnabrück), Dr. Susanne Stracke-Neumann (Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union), Hendrik Zörner (Deutscher Journalisten-Verband) und Daniel Kastner (Freier Journalist) mit von der Partie. Sie beantworten alle Fragen rund um das Berufsfeld Medien – von der Wahl der richtigen Ausbildung oder des richtigen Studiums über den gelungenen Praxiseinstieg bis hin zur erfolgreichen Berufslaufbahn.

Interessierte loggen sich ab 16:00 Uhr unter chat.abi.de ein und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Vorab besteht die Möglichkeit, sich unter chat.abi.de per E-Mail anzumelden und damit die Erinnerungsfunktion für den Chat zu aktivieren. Der Chattermin kann auch in den persönlichen Kalender heruntergeladen werden. Wer zum Chattermin selbst keine Zeit hat, kann seine Fragen auch gerne vorab an die abi>> Redaktion richten (abi-redaktion@meramo.de) und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat im abi>> Portal veröffentlicht wird.