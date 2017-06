ie fantastische Reise ins Geschichtenland

Wo kommen eigentlich Geschichten her? Und wo findet man immer wieder neue? Und was passiert mit den Figuren, wenn man grade nicht weitererzählt? Augen auf und aufgepasst, wir nehmen Euch mit auf eine rasante Reise ins Geschichtenland. Schon auf dem Weg gibt es allerlei zu sehen. Schauen da zwei Äuglein aus dem Baumstumpf? Und war das etwa eine Zipfelmütze hinter dem Pilz? Wer genau hinsieht, kann allerlei Wunderliches entdecken. Und überall kann man Geschichten aufspüren! Was genau wir heute sehen und wo wir dann alle gemeinsam hingehen um unsere Geschichten zu finden - zu dem Piratenschiff? Der Eishöhle? Hinter den großen Stein? - das hängt ganz davon ab, welche Kinder im Publikum sitzen! Denn jeder sieht die verschiedensten wunderbaren Dinge im Geschichtenland und auf jeder Reise dorthin entdecken wir alle gemeinsam eine neue, nie dagewesene Geschichte. Improtheater Stuttgart setzt die einzigartigen Ideen der kleinen Zuschauer liebevoll und mit viel Fantasie auf der Bühne um.