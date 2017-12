IG Jazz presents: Christoph Beck Quartett

Christoph Beck (Zweitplatzierter beim Landesjazzpreis Baden-Württemberg 2017) legt zusammen mit Andreas Feith am Piano, Sebastian Schuster am Bass und Thomas Wörle an den Drums mit „reflections“ sein erstes Album unter eigenem Namen vor – und das mit besonderer Strahlkraft für die deutsche Jazzlandschaft.

Ausnahmslos eigene Kompositionen mit unkonventionellen Titeln wie zum Beispiel „Grellgruen“, „Nutzlos“, „Unveraenderlich“ oder „Unbekannte Schatten“ skizzieren die suchende Persönlichkeit Becks, der für die Umsetzung der Songs ganz bewusst eine konventionelle Besetzung gewählt hat. Sowohl bei Balladen wie auch bei Uptempo-Nummern wählt der Stuttgarter einen eigenen Weg, der ihn bald als markante Stimme mit Alleinstellungsmerkmal hervorheben dürfte. Eine Musik wie eine Signatur: Verspielte Melancholie trifft auf skeptischen Optimismus. Für das handelsübliche Schubladendenken einfach eine Nummer zu groß.

Besetzung: Christoph Beck (sax); Andreas Feith (p); Sebastian Schuster (b); Thomas Wörle (dr)

Mehr Infos unter: http://www.christoph-beck.de