Igersheimer Fastnachtsumzug

Als Karnerval, Fastnacht, Fasnacht, Fasent, Fasching, Fasteloovend, Fasteleer oder Fünfte Jahreszeit bezeichnet man zahlreiche Bräuche, mit denen die Zeit vor Aschermittwoch ausgelassen gefeiert wird. Karneval wird sehr unterschiedlich gefeiert. Karnevalsumzüge, Masken, Musik und das Verkleiden spielen eine Rolle. Eine ganz eigene Vitalität entwickelte der Karneval in Lateinamerika wie etwa beim Karneval in Rio. Bekannt ist auch der Karnerval in Venedig, in Kanada, der Karnerval von Quebec, der Mittfasten- Karneval am Sonntag Leatare in Stavelot und anderen Orten der belgischen Ostkantone, sowie in Spanien der Karneval von Santa Cruz des Tenerife und der Karneval in Cadiz. Auch in den Südstaaten der USA gibt es eine ausgeprägte Karnevalstradition.

Fastnacht, Fasching, Karneval – das ist für viele die Faszination des Rollenspiels, der Vermummung, des Andersartigen, für viele die schönste Zeit des Jahres. Ein Jungbrunnen, aus dem man neuen Schwung und Lebensmut gewinnen kann, sie bedeutet ein Ausbrechen aus dem Alltag, aus der gewohnten Ordnung, das aufheben von Schranken.

Fastnacht, Fasching, Karneval – das ist sein wahres Gesicht zeigen und dabei dennoch die Anonymität gegenüber dem Zuschauer wahren, gemeinsam mit andern feiern. Ein Stück Gestern herüber gerettet in die High-Tech-Welt von heute, verbunden mit den unterschiedlichsten Gefühlen von Lebensfreude über Geborgenheit, bis hin zu Wehmut und Ergriffenheit.

Verstehen wir das fastnachtliche Spektakel in unserer Zeit als eine Persiflage der realen Welt , deren Narrheit die Narren an Fastnacht jedermann eindrucksvoll vor Augen führen, so kann diese Art von Selbstbespiegelung und Spiegelvorhalten auch heute noch einen über den reinen Mummenschanz hinaus gehenden Sinngehalt darstellen. Denn wie sagte schon Salomon: „Unermesslich ist die Zahl der Narren“. Und diese Aussage wird allem Anschein nach ihre Gültigkeit nie verlieren. Und die Selbsterkenntnis ist ja bekanntlich der erste Schritt zur Besserung.

Den Höhepunkt erreicht die närrische Zeit in der eigentlichen Fastnachtswoche, vom Schmotzigen Donnerstag bzw. Weiberfastnacht über den Nelkensamstag, Tulpensonntag, Rosenmontag, bis zum Fastnachtsdienstag, auch Veilchendienstag genannt. Dabei gibt es speziell am Rosenmontag entsprechende Umzüge, wobei sich Rosenursprünglich nicht auf die Blume sondern auf das Verb rasen bezog. Anderen Interpretatinen zufolge verdankt der Rosenmontag seinen Namen dem vierten Fastensonntag, dem Rosensonntag.