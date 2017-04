Ignaz Netzer & Thomas Scheytt

Einer der besten Bluesmusiker Europas Ignaz Netzer kommt in die Alte Jeansfabrik nach Odenheim und gibt mit dem Pianisten Thomas Scheytt ein Bluesfeuerwerk der Extraklasse. Der German Blues Award Gewinner bringt mit seiner rauchigen Stimme, Gitarre und Mundharmonika ein Stück Missisippi Flair mit.

Einlass: 17.00 Uhr - Beginn 18.00 Uhr

Eintritt: € 20,00

Alte Jeansfabrik Gastro Tip zum Event:

Da es sich hier um Blues handelt, haben wir natürlich auch entsprechende Speisen passend zum Event entwickelt. Sollten Sie diesen Abend auch lukullisch in vollen Zügen genießen wollen, so besteht hier die Möglichkeit vor Beginn oder in der Pause. Geplant ist: Missisippi Salad, Rollbraten mit Honey Bacon Kruste und ein leckeres Dessert.

Pressestimmen Auszug:

„Instrumentale Wunderwelten“ - Speyerer Morgenpost

„Ignaz Netzer, an der Gitarre ebenso professionell agierend wie als Sänger, lässt die Herzen aller Bluespuristen höher schlagen. Obelix fiel einst in den Zaubertrank, der gute Ignaz wohl in den Mississippi. Seine rauchige, tiefe und volle Stimme steht der eines alten Baumwollpflückers in nichts nach. Sein Fingerpicking ist perfekt, ebenso sein Spiel auf der Slide-Guitar.“ - Die Rheinpfalz

„Darf sich ohne Übertreibung zur Weltklasse zählen“ - Heidenheimer Neue Presse