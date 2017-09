Igor Vicente (Mobilee / Hot Creations / Belgien)

Igor Vicente – ein Name wie eine 170 Meter lange Yacht. Die liegt u.a. im Hafen von Antwerpen und ist ein Producer, Remixer, DJ, Label Owner („State of Flow“) und sowieso Kenner der belgischen Electronic-Szene, die nicht zu verachten ist. Zwischenzeitlich ist die Igor Vicente in Berlin vor Anker gegangen. Denn Anja Schneider hat den Belgier auf Mobilee gesigned. Auf der Fahrt dahin hat die Igor Vicente schon bei Visionquest, Supplement Facts, Hot Creations, Saved oder Get Physical angelegt. Gerade die Nummer auf Hot Creations sorgte für harte Bugwellen und haute alles weg, was ihr in den Weg kam und machte Igor Vicente zu einem gefragten Act, der es endlich auch nach Stuttgart schafft. Er bringt neue Releases mit sowie seine Landsfrau Eka, die auf seinem Label State of Flow und in der belgischen Szene schwer aktiv ist. Lasst uns das Kowalski frittieren.