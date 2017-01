Werke von Mozart, Rossini, Tschaikowskij, Igudesman, Joo u. a.

Aleksey Igudesman, Violine, Gesang und Schauspiel | Hyung-ki Joo, Klavier, Gesang und

Schauspiel

Wer beim Stichwort »Klassik« heilige Ehrfurcht und angestrengte Langeweile befürchtet, der

wird bei den Shows von Igudesman & Joo endgültig eines Besseren belehrt: »Es gibt keinen

Unterschied zwischen E- und U-Musik. E steht für Entertainment und U für Unterhaltung«, so

das Credo der zwei klassischen Musiker, die die Musikwelt in den letzten Jahren mit ihrer

einzigartigen Mixtur aus Humor, klassischer Musik und Popkultur auf höchstem Niveau

erobert haben. Kursierten die verrückt-vergnügten Klassikinterpretationen zunächst nur auf

YouTube, so versetzen sie mittlerweile Stadien und Konzerthäuser von Moskau bis New York

in Ausnahmezustände. Da gibt es keine noch so kleine Lücke in der Musik zwischen Klassik

und Pop, in der sich für die Virtuosen auf dem Klavier und der Geige nicht eine Pointe auftut.

Ihr neues Programm rollt den Abend von hinten auf, denn mal ehrlich: Am meisten gerät das

Publikum doch bei den Zugaben in Begeisterung. Wieso also, dachten sich Igudesman & Joo,

nicht einfach die Show damit beginnen? Und wer die beiden Vollblutmusiker kennt, der weiß,

dass keine Show wie die andere ist. Dies trifft im Besonderen auf ihre neueste Produktion

»Play It Again« zu, denn hier entscheidet das Publikum, wohin die Reise geht. Wenn man so

mitgenommen wird, ist es kein Wunder, wenn am Ende keiner nach Hause will und alle rufen:

»Zugabe! Zugabe!«