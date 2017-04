Iiro Rantala & Ulf Wakenius Duo

× Erweitern Marc Ducrest Rantala Iiro Rantala & Ulf Wakenius at the 50th Montreux Jazz Festival, (c)2016 FFJM - Marc Ducrest

Zu den Höhepunkten der Saison gehört der Auftritt des Duos Iiro Rantala und Ulf Wakenius. Iiro Rantala hat sich vor allem als Solist einen großen Namen gemacht und beeindruckte zuletzt mit einem sehr feinnervigen Tribut-Album für John Lennon. Der finnische Künstler erhielt unter anderem den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik und den ECHO Jazz. Die FAZ attestierte ihm "Intelligenz, Humor, viel Sentiment, unvorhersehbare Ideen und feinstes Piano-Handwerk.“Ulf Wakenius ist spätestens seit seiner Zeit in der Band der Pianolegende Oscar Peterson eine anerkannte Größe im Jazz. In den letzten Jahren hat Wakenius vor allem an der Seite der überaus erfolgreichen Sängerin Yun Sun Nah die Musikwelt erobert.Das noch sehr neue und frische Duo-Projekt verspricht einen spannenden Dialog zwischen zwei musikalischen Geistern.

Iiro Rantala, KlavierUlf Wakenius, Gitarre