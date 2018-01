Il bel sogno - der schöne Traum

Ein Solisten-Konzert präsentiert die Musikschule Köngen/Wendlingen. Die Solisten dieses Abends sind die junge Sängerin Carolina López Moreno und ihre Begleiterin am Flügel Doriana Tchakarova.

Als langjährige Schülerin und herausragende Gesangssolistin der Musikschule Köngen/Wendlingen war sie mehrfach Bundespreisträgerin des Wettbewerbs "Jugend musiziert". Dem heimischen Publikum ist sie durch ihre zahlreichen Auftritte in den Musicals und anderen Veranstaltungen der Musikschule bekannt. Ihr Studium an der Musikhochschule Stuttgart, wo sie bei Prof. Francisco Araiza und Prof. Ulrike Sonntag studierte, setzt sie nach dem erfolgreichen Bacherlorabschluss mit dem Masterstudiengang an der Opernschule fort.

Begleitet von der renommierten Pianistin Doriana Tchakarova präsentiert sie bei den Köngener Kulturtagen 2018 ein Programm mit Liedern und Arien (Brahms, Wolff, Grieg und Debussy) bis hin zu großer Opernliteratur von Mozart bis Puccini und Verdis "La Traviata".