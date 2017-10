Ili with special guest Miss Understand

ILI (Ethnorock) verkörpert die Vielfalt kultureller Kontraste und Kompromisse unserer Zeit. Aus den hinduistischen und slawischen Melodien und Texten, basierend auf der westlichen Rock/Funk/Pop Musik entsteht eine einzigartige Mischung. Mal ist die Musik melancholisch und ergreifend, mal meditativ und hypnotisch und mal ist sie treibend und bringt automatisch die Hüften zum Schwingen. Natalie - die Stimme der vierköpfigen Besetzung verzaubert mit ihrem emotional gelebten Soprano. Ihre Texte sind sehr poetisch und intim. Wer das Glück hat, die russische Sprache zu verstehen, wird die Tiefe und Zärtlichkeit der Lyrik besonders schätzen.

Miss Understood sind drei Mann und vier Instrumente (Gesang, Gitarre, Bass, Blues Harp), die darauf brennen Musik zu machen! Musik, die nicht vom Band kommt, sondern noch handgefertigt ist, gerät immer mehr in Vergessenheit. Deswegen spielen sie altes und neues, bekanntes und nicht so bekanntes ... eben alles, was Spaß macht und vielleicht schon wieder vergessen wurde.