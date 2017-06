Illa J nimmt uns auf seinem dritten Solo-Album “Home” mit auf die Reise in seine Heimatstadt Detroit und erzählt von den Heimatgefühlen für diese Stadt, die wirtschaftlich und sozial in so großen Schwierigkeiten steckt wie kaum eine Metropole der westlichen Welt. Nachdem er mit seinem letzten Album erfolgreich aus dem Schatten seines großen Bruders und Vorbilds J Dilla getreten war, ist der Rapper, Produzent und Multi-Instrumentalist nun bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere: Die erste große Tour als Headliner in Europa. Neben den gewohnt harten Reimen und krachenden Beats überrascht er immer wieder mit einer variablen Stimme, mit der er auch Gesangslinien und soulige Tracks glänzend meistert.Presented by: inflammable, Carhartt & Jakarta Records