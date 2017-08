Nach der Sommerpause im August, die wir für Wartungsarbeiten und Vorbereitungen der neuen Spielsaison nutzen, gehen wir im September mit der Zaubershow ILLUSION an den Start. Am 8. September wird die große Premieren-Gala unter dem Motto „Do not trust your eyes“ gefeiert und wir freuen uns Magier aus der ganzen Welt im Friedrichsbau Varieté zu begrüßen!

08.09. – 28.10.2017

Vorstellungen: Mi – Sa um 20 Uhr, So um 18 Uhr