Im Bann des Nordens

66° 33′ 55″ - der nördliche Polarkreis ist die magische Linie, ein Sehnsuchtsort für Fans des Nordens. Hier beginnt ein raues, wildes Land, dessen Schönheit, aber auch Zerbrechlichkeit oft jenseits unserer Vorstellungskraft liegt.

Bernd Römmelt hat während sechs Jahren den Polarkreis erkundet. Auf 22 Reisen war er in allen Anrainerstaaten der Arktis unterwegs, um die Magie dieses Landes zu erfahren. Er verbrachte Wochen in Alaska, um Moschusochsen und Eisbären zu fotografieren. Er dokumentierte das härteste Hundeschlittenrennen der Welt, das Yukon Quest. Er fuhr auf dem winterlichen Dempster Highway bis ans Eismeer, segelte durch den Scoresby Sund in Grönlands wilden Osten, erlebte Polarfüchse und Papageientaucher in den Westfjorden Islands, dokumentierte das Leben der Sami in Schwedisch Lappland und begab sich unter Braunbären in Finnlands Osten. Der Vortrag ist eine Hommage an eine der wildesten und faszinierendsten, aber auch am meisten bedrohten Regionen der Welt.

Veranstalter: Olaf Krüger