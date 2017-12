Santiago de Chile bei Nacht. Ein Zimmer in einem billigen Hotel. Zwei Menschen im Bett. Bruno und Daniela haben sich ein paar Stunden zuvor zufällig auf einer Party kennen gelernt, miteinander geflirtet und entschieden, den Rest der Nacht gemeinsam zu verbringen.Was als auf Sex ausgerichteter One-Night-Stand gedacht war, entwickelt sich im Laufe der nächsten Stunden zu einem intimen Kammerspiel.

Geschützt durch die Umstände der Situation und die damit verbundene Anonymität erzählen sie sich ihre (Lebens -) Geschichten und es entsteht sukzessive Vertrauen und Geborgenheit. Als sich die Nacht dem Ende zuneigt, sollten beide in ihre jeweilige Realität zurückkehren, doch das ist schwieriger als gedacht…

Der Film »En la cama« des chilenischen Regisseurs Matías Bize aus dem Jahr 2005 wurde auf zahlreichen internationalen Filmfestivals ausgezeichnet. So gewann er unter anderem den chilenischen Kritikerpreis »Arts and Entertainment Critics Award« und bei den »Rencontres Cinémas d’Amerique Latine« in Toulouse den Publikumspreis.»En la cama« war vorgeschlagen für die Nominierung für den chilenischen Oscarbeitrag in der Kategorie »Bester nicht-englischsprachiger Film« und Anwärter für den spanischen Filmpreis »Goya« in der Kategorie »bester ausländischer Film in spanischer Sprache«.

»Im Bett« - für die Bühne bearbeitet von Jacob Jensen - ist eine deutschsprachige Erstaufführung.