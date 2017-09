Im Entwicklungsbad

florschütz & döhnert gestatten sich im Sommer einen Freiraum des Machens, des Forschens und des Findens. Sie zeigen in einer WAS AUCH IMMER-Performance Entwürfe zu Raum und Zeit, Musik, Objekten, Fiktivem und Banalem, Gedanken und Spaziergängen, eben alles, was im Entwicklerbad auftaucht und was es vielleicht später nie wieder zu sehen gibt.