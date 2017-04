Im Garten beben

M.in a.k.a. Markus Ferdinand gibt sich einmal mehr die Ehre. Der Frankfurter hat sich nicht erst seit seiner ersten Desolat-Veröffentlichung zu einem echten Global Player gemausert. Sein Name ist übrigens ein Witz: M.in ist eine ironische ≥Hommage„ an minimale Klänge, die im elektronischen Deutschland lange alles bestimmten. Sein Sound ist davon nämlich weit entfernt. Treibend und groovy, housig und tech housig geht es in seinen Sets hauptsächlich zu, bei allerfeinster Trackauswahl! Auch Michael Otten hat das Buko-proofed Qualitätssiegel schon im Case, und draußen gibt es neben frischer Luft auch noch frischen Wind: Die Terrasse hostet Bass Tendenz!

M.IN (Desolat / Trapez / MFF-Booking)

MICHAEL OTTEN (Stencil Records)

TERRASSE BY: BASS TENDENZ